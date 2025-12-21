وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأرمينية إلى مصر

18 حجم الخط

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، بحضور أرمن سركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأرمينية إلى مصر.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كما تمت مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الوزارات المعنية في البلدين لتبادل الخبرات التقنية وتسهيل حركة التجارة بين السوقين المصري والأرميني.

عمق العلاقات التاريخية

وأكد وزير الاستثمار على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأهداف الاقتصادية للبلدين.

ونوه وزير الاستثمار إلى أهمية التواصل المستمر بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، بما يسمح بمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، مشددًا على أهمية وضع أهداف محددة لمضاعفة حجم التجارة وتعزيز الاستثمارات والعمل على تنفيذها وفق آليات محددة.

مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الأرمينية لديها في ظل بيئة استثمارية جاذبة

وقال الوزير إن مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الأرمينية لديها في ظل بيئة استثمارية جاذبة تحققت بفعل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة والتعديلات الكبيرة في السياسات النقدية والمالية والتجارية، موضحًا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح من بين الأكثر جذبًا في محيطها الأفريقي والعربي والمتوسطي.

وأشار الخطيب إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، والموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية مع أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية وكذا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعلها بوابة للتوسع التجاري في هذه المناطق الحيوية من العالم.

