اقتصاد

بالأرقام، تعرف على أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية

رصد  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،  المؤشرات الإيجابية لـ الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025. والتى تضمنت رصد لـ   أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية.

 أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية

وتطرقت الإنفوجراف  إلى أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية، ونسبة زيادتها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي تضمنت التالى 

 

 الإمارات بقيمة 6.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 131%

إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة زيادة 29%.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار، وبنسبة زيادة 21%.

تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار، وبنسبة زيادة 1%.

