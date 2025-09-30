الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي (بحر الصداقة – 2025)

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

أُختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي ( بحر الصداقة-2025) والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية التركية، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون العسكري والقدرة على العمل المشترك بين  القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب عقد العديد من ورش العمل لتوحيد المفاهيم العملياتية بين العناصر المشاركة، وتنفيذ القوات الخاصة لكلا البلدين عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة والتي أظهرت المستوى الراقي في أساليب التدريب القتالي والدقة والاحترافية في التعامل مع الأهداف.

 الطائرات الهليكوبتر على أسطح القطع البحرية 

 

كما نفذت القوات المشاركة عددا من الأنشطة التدريبية بالبحر منها تبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح القطع البحرية، فضلًا عن تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الإمداد بالبحر، وعدد من تشكيلات الإبحار والتي عكست مدى التجانس بين العناصر المشاركة وقدرتها على اتخاذ أوضاعهم بدقة وسرعة عالية.

يهدف التدريب لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والتركية.

خدمات

الجريدة الرسمية
