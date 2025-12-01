الأعلى للإعلام: حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهك حقوق العرض الحصرية لمنصة يانجو پلاي

18 حجم الخط

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اجتماعه الدوري، وناقش عددًا من القضايا الهامة على الساحة الإعلامية.

اجتماع الأعلى للإعلام

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعديل بعض النصوص في لائحة تراخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتواكب التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها الإعلام، كذلك ما تم من أعمال في اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

حجب ٣٤ رابطا انتهك منصة يانجو پلاي

كما تم الموافقة على التوصيات الصادرة من لجنة الشكاوى في عدد من الشكاوى، وأهمها حجب ٣٤ رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بمنصة «يانجو پلاي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.