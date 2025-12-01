الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأعلى للإعلام: حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهك حقوق العرض الحصرية لمنصة يانجو پلاي

اجتماع الأعلى للأعلى،
اجتماع الأعلى للأعلى، فيتو
18 حجم الخط

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اجتماعه الدوري، وناقش عددًا من القضايا الهامة على الساحة الإعلامية.

اجتماع الأعلى للإعلام

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعديل بعض النصوص في لائحة تراخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتواكب التطورات التكنولوجية الكبيرة التي يشهدها الإعلام، كذلك ما تم من أعمال في اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

حجب ٣٤ رابطا انتهك منصة يانجو پلاي

كما تم الموافقة على التوصيات الصادرة من لجنة الشكاوى في عدد من الشكاوى، وأهمها حجب ٣٤ رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بمنصة «يانجو پلاي».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منصة يانجو بلاي الأعلى للإعلام أخبار الأعلى للإعلام

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads