الأعلى للإعلام يستدعي المسئول عن إدارة حساب خالد طلعت بسبب شكوى نادي الزمالك

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، استدعاء المسئول عن إدارة حساب خالد طلعت، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

استدعاء خالد طلعت

جاء قرار اللجنة بعد سماع الإيضاحات اللازمة في الشكوى المقدمة من نادى الزمالك للألعاب الرياضية والذي يتضرر فيها من قيام الحساب بتعمد الإساءة والسخرية من النادي ومجلس إدارته بغرض إثارة الجماهير ونشر التعصب وذلك من منشور قام ببثه على صفحته الرسمية على فيسبوك.

توصية لجنة ضبط الإعلام الرياضي

واتخذت اللجنة القرار بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار.

