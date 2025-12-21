الأحد 21 ديسمبر 2025
"الكتاب العرب" يرشح الروائية الجزائرية زهور ونيسي لجائزة النيل للعرب

رشح اتحاد الكتاب العرب برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الروائية الجزائرية المجاهدة زهور ونيسي لجائزة النيل للمبدعين العرب، وذلك خلال اجتماع هيئة مجلس الاتحاد في القاهرة من الفترة 18 ديسمبر إلى 21 ديسمبر.

وجاء ذلك الترشيح تكريمًا لمسيرتها الأدبية التي سعت لرفعة مكانة المرأة الجزائرية والعربية، سواء من خلال مشاركتها في التظاهرات الأدبية أو من خلال أعمالها الروائية.

الروائية زهور ونيسي

عملت الروائية الجزائرية زهور ونيسي في الصحافة وترأست تحرير أول مجلة نسائية متخصصة بشؤون المرأة الجزائرية، وصنفت روايتها “لونجة والغول” ضمن أفضل 100 رواية عربية. 

وتعد ونيسي أول امرأة تعين وزيرة في الجزائر بعد الاستقلال، حيث شغلت منصب وزيرة للشئون الاجتماعية ووزيرة للتربية الوطنية لمدة سبع سنوات، وانتخبت نائبة في البرلمان الجزائري ما بين الأعوام 1977-1982، كما ساهمت في تأسيس العديد من المؤسسات والهيئات والاتحادات، كان في طليعتها الاتحاد النسائي الجزائري واتحاد الكتاب واتحاد الصحفيين الجزائريين. 

ولعبت الروائية دورا كبيرا في تعريب الاعلام الجزائر،  وتكريما لها عالميا سجل اسمها ككاتبة مغاربية في القاموس الأدبي النرويجي والفرنسي، وفي الموسوعة الأدبية بجامعة نيويورك، وتعرف في الوسط الجزائري بالمرأة المثقفة والمجاهدة التي عايشت أهم الأحداث البارزة في الجزائر وكانت شاهدة عليها.

شاركت في العديد من التظاهرات العلمية والأدبية التي رفعت فيها اسم المرأة الجزائرية دوليا اتهمت بطريقة غير مباشرة بالتلاعب بأموال الشعب في أحد اجتماعات مجلس الوزراء أيام الرئيس شاذلي بن جديد، لكنها التزمت الصمت آنذاك لترد على الاتهام في مذكراتها “زهور وأشواك” التي أصدرتها بمناسبة خمسينية الاستقلال، ويعتبر هذا الكتاب خلاصة حياة ونيسي الأدبية والسياسية والاجتماعية.

أهم روايات زهور ونيسي

  • “من يوميات مدرسة حرة”، 1978.
  • “لونجة والغول”، 1993.
  • “جسر للبوح وآخر للحنين”، 2006.
  • “تغريدة المساء”، 2015.
  • “كاليدونيا أو النفي بلا رجعة”، 2018.

