"الكتاب العرب" يطالب بالحفاظ على الثوابت ويحذر من السقوط في محيط الثقافات الواردة

شارك الدكتور علاء عبدالهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في الصالون الثقافي بجامعة الدول العربية تحت عنوان “اللغة والهوية في ظل الذكاء الاصطناعي".

من جانبه بدأ الدكتور علاء عبدالهادي محاضرته في الصالون بالوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة لشهداء مصر الأبرار، وشهداء غزة مشيرا إلي أن عنوان هذا الصالون مترتبط بعدة محاور، وهي اللغة والهوية والعولمة والذكاء الاصطناعي والهوية هذا التجريد العملاق، هي كلُّ شيءٍ ولا شيءَ في "الآن ذاته"، وعلى الرغم من أن الهوية قد تدل على الواحد، فإننا نشعر عندما نحسن الاستماع لها بأقدام المجتمع، وبإيقاع الكليات، فالمتخيل السائد عن الهوية يرى أن لها وجودًا موضوعيًا أو ماديًا سواءً على المستوي الفردي أو على المستوى الجمعي، بسبب الإيمان الخفي، المطمئن، غير الواعي من الأفراد بوجودها دون الانشغال بالسؤال عن كنهها، أو الاهتمام بمساءلة الثابت –لو كان هناك ثابتٌ- والمتغير فيها، حيث يشكل لفظ الهوية –بشكل عام- تعبيرًا لوحدة ما، لكنه لا يشي بسيرورتها.

وقال إن التطور الحادث في علاقة الهوية بالمكان وبالزمان، فيتمثل في أن الحدود الثقافية قد أضحت مركز اهتمام اقتصادي وسياسي، متجاوزة أهمية الحدود الطبيعية "الجغرافية"، حيث شهد العالم نتيجة هذا التطور تبدلًا هائلًا في بنياته، وفي التجليات الرمزية الجديدة لهذه البنيات، وما استتبع ذلك من تغير حثيث على المفاهيم السائدة في مختلف العلوم الإنسانية فلسفية واقتصادية ونفسية وسياسية واجتماعية.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأن العولمة والذكاء الاصطناعي من الممكن أن يغير الكثير من المفاهيم في السنوات المقبلة مشيرًا إلى أن الصين من أقوي دول العالم في مجال المعلومات وبها ما يقرب من نصف مليون هكرز يعملون في مجالات متعددة تتعلق بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وطالب عبدالهادي في نهاية كلمته بضرورة الحفاظ على الثوابت والقيم والهوية العربية حتى لا نقع في محيط الثقافات الواردة على شعوبنا.

وتحدث الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق عن اهمية تعزيز الثقافة والهوية العربية وأهمية الاهتمام باللغة العربية كجزء لا يتجزأ من الثقافة والهوية العربية، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل تهديدا للهوية الثقافية واللغوية، أم فرصة لتعزيزها ونشرها بوسائل جديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإبراز الهوية الثقافية.

أدار الحوار داخل الصالون المستشار يوسف بدر مشاري مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والمستشار عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق، ولفيف من رجال الفكر والسياسة والإعلام من مصر والدول العربية وأساتذة الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.