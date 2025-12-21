سبورتنج يعلن قائمته لمواجهة الأهلي في كأس السوبر لسيدات السلة

18 حجم الخط

كرة السلة، أعلن الجهاز الفني لفريق سبورتنج لكرة السلة للسيدات، قائمة الفريق التي تخوض مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت قائمة سبورتنج كلًا من: هاجر عامر، إنجي صلاح، نور علي طلعت، حبيبة حاتم، فريدة خالد، أسرار ماجد، نورهان أحمد، جينا حازم، نادين ياسر، ليندسي ويلبي، حلا فوزي، وهالة الشعراوي.

ويقود الفريق فنيًا عمرو السبخي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الرحمن فتحي مدربًا عامًا، وعمرو رضوان مدربًا، إلى جانب جانيت السباعي مديرًا إداريًا، ومحمد جابر أخصائيًا وإداري الفريق، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، والدكتورة نور أشرف طبيب الفريق، ورشا محمد أخصائي علاج طبيعي.

موعد نهائي كأس السوبر رحال

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة رجال بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري لرجال كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة الشباب والرياضة بالغردقة.

وتراجع اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي عن إقامة نهائي كأس السوبر المصري رجال على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد اعتراض الأهلي.

