"الناشرين المصريين" يعلن عن جائزة جديدة بقيمة 75 ألف جنيه

18 حجم الخط

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران عن إطلاق جائزة جديدة تحت عنوان: جائزة اتحاد الناشرين المصريين، وذلك حرصًا من الاتحاد على تحفيز الناشرين على تقديم أفضل ما لديهم من إصدارات، والحفاظ على صدارة النشر في العالم العربي باسم الناشر المصري، وتعزيز المنافسة الجادة والبنّاءة بينهم لتقديم الأفضل دائمًا.

وذلك على أن تمنح الجائزة للناشر الفائز في أي من مجالات النشر التالية:

النشر الثقافي العام نشر التراث والكتاب الديني النشر للأطفال والناشئة نشر الكتاب الأكاديمي والقانوني

وأكد الاتحاد على حرصه على تحقيق الاستقلالية الكاملة في إدارة الجائزة، لذلك فتقرر تشكيل مجلس أمناء دائم لها، يتولى كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالجائزة، بما في ذلك تشكيل لجان التحكيم والتقييم، ووضع المعايير والضوابط اللازمة، وذلك دون أي سلطة أو تدخل من مجلس إدارة الاتحاد في أعمال مجلس الأمناء.

وقد تم تشكيل مجلس الأمناء بعضوية كل من:

حلمي النمنم

الدكتورة إيناس عبد الدايم

الدكتور عماد أبو غازي

الدكتور محمد عفيفي

الدكتور شريف شاهين

الدكتور محمود الضبع

الدكتور أنور مغيث

الدكتور زين عبد الهادي

سماح أبو بكر عزت

ضحي عاصي

وأوضح الاتحاد أنه حاليًا يجري استكمال كافة اللوائح والترتيبات المنظمة للجائزة، مع اقتراح أن تُمنح للناشر الفائز جائزة مالية قدرها 75,000 جنيه مصري، بالإضافة إلى درع اتحاد الناشرين المصريين، وذلك خلال الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.