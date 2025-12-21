وزير الاستثمار يلتقي سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

18 حجم الخط

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إيفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور يفجيني بيلوف، المستشار بالسفارة.

واستعرض اللقاء أطر التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا، وسبل فتح آفاق جديدة للاستثمارات البيلاروسية في مصر، كما تناول الاجتماع آليات تذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.

وقال الوزير: إن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، داعيًا إلى الاستفادة من الزيارات الرسمية بين قيادتي وكبار مسئولي البلدين في تعزيز سبل التقارب والتعاون، خاصةً في ملف التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وأكد الخطيب حرص الاستثمار على توفير كافة أوجه الدعم للشركات البيلاروسية الراغبة في العمل داخل السوق المصري، وتحقيق الربط بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يخدم مصالحهما الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية انعقاد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة كوسيلة لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتنمية حركة الاستثمارات والتجارة المتبادلة.

من جانبه أكد إيفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وإزالة المعوقات بما يسمح بتعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين.

وقال سوبوليفسكي إن انعقاد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة في وقت قريب، إلى جانب الاجتماعات بين قيادات ومؤسسات البلدين، سيمثل فرصة جيدة لمناقشة معوقات زيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، وإيجاد الحلول التي من شأنها إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

