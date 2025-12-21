أحمد حافظ رئيسا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء وأباظة وفتحي وكيلان

18 حجم الخط

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة مواد البناء بـاتحاد الصناعات المصرية عن اختيار المهندس أحمد حافظ رئيسًا لمجلس الإدارة، وذلك في إطار التشكيل الجديد للمجلس.

كما تم انتخاب كل من: سيد أباظة والمهندس عمرو فتحي وكيلين للمجلس، بما يعكس التوازن بين الخبرات الصناعية والتنفيذية داخل الغرفة.

الدسوقي ممثلًا لغرفة مواد البناء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

وضم تشكيل هيئة المكتب أيضًا كلًا من: المهندس طارق الخضيري والمهندس كمال جبر كعضوين بهيئة المكتب، فيما تم اختيار الدكتور كمال الدسوقي ممثلًا لغرفة مواد البناء في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ويأتي هذا التشكيل في مرحلة مهمة لقطاع مواد البناء، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يُعوَّل على المجلس الجديد الدفع بملفات دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية القطاع وتحقيق الاستدامة.

صادرات مواد البناء

وبلغت صادرات مواد البناء بقيمة 13 مليارا و672 مليون دولار، وبنسبة زيادة 39%، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.