ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 33.9 مليار دولار خلال 10 شهور

كشف البنك المركزى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت تدفقات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2025 (الفترة يناير/أكتوبر 2025) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024).

