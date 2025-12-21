الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد عبد المقصود نائبا لرئيس الاتحاد العربي لرفع الأثقال

محمد عبد المقصود،
محمد عبد المقصود، فيتو
18 حجم الخط

رفع الأثقال، فاز محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، في الانتخابات التي أقيمت صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز القطري محمد المانع بمنصب رئيس الاتحاد العربي بالتزكية.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العربي لرفع الأثقال اجتماها هاما بعد قليل بتشكيله الجديد.

المنتخب الوطني لرفع الأثقال يشارك في منافسات البطولة العربية

ويستعد المنتخب الوطني لرفع الأثقال للمشاركة في منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها في قطر بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

 

ويشارك المنتخب في البطولة العربية بقائمة تضم كلا من:

اللاعبين

صادق محمود (65 كجم) - اياد محمد (71 كجم) - محمود متولي (71 كجم) - علي عبد الراضي (79 كجم) - مصطفى محمود (88 كجم) - محمد إيهاب (94 كجم) - مصطفى محمود (94 كجم) - عمر محمود (+110 كجم).

اللاعبات

حبيبة أيمن (53 كجم) - ميرنا محمد (53 كجم) - ندى عبد اللطيف (58 كجم) - هاجر رشدي (63 كجم) - عبير محمد (69 كجم) - حنين السيد (77 كجم) - جنى عبد الفتاح (86 كجم) - شمس محمد (+86 كجم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبد المقصود الاتحاد المصري لرفع الأثقال محمد المانع الاتحاد العربي لرفع الأثقال المنتخب الوطني لرفع الأثقال

مواد متعلقة

محمد المنياوي يحصد ذهبية رفع الأثقال البارالمبي بالتضامن الإسلامي

رحاب رضوان تحصد ذهبية رفع الأثقال البارالمبي في دورة التضامن الإسلامي

منتخب رفع الأثقال البارالمبي يصل السعودية للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي

الشباب والرياضة تستقبل بعثة رفع الأثقال عقب المشاركة بدورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

الزمالك يحسم الجدل حول انتقال أحمد حمدي إلى بيراميدز

قرارات جديدة لوزارة التعليم بشأن الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والفنية والتكنولوجية

بعد الكاف، الاتحاد الآسيوي يعلن عن دوري الأمم الآسيوية بتعليمات الفيفا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads