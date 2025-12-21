كلاسيكو العرب المرتقب.. هل يصطدم "الفراعنة" بـ "أسود الأطلس" في كان المغرب 2025؟.. 7 كبار في رحلة البحث عن التاج الأفريقي

18 حجم الخط

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء نحو المملكة المغربية، التي تستعد لاستضافة النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تنطلق اليوم الأحد بمواجهة المغرب وجزر القمر

وتقام البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

ومع مشاركة 7 منتخبات حجزت مقاعدها بالفعل في مونديال 2026، تبرز على السطح احتمالية وقوع مواجهة «تكسير عظام» بين المنتخب المصري وشقيقه المغربي، في لقاء قد يحدد هوية بطل القارة.

خارطة الطريق.. كيف يلتقي منتخب مصر والمغرب في الأدوار الإقصائية؟

بناءً على توزيع المجموعات، يتواجد المنتخب المغربي (المستضيف) في المجموعة الأولى، بينما يحل المنتخب المصري في المجموعة الثانية القوية التي تضم بجانبه «بافانا بافانا» جنوب أفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر

وفقًا لقواعد البطولة ولوائح «الكاف»، فإن مسار المنتخبين قد يتقاطع مبكرًا في دور الـ16 أو يتأجل إلى «نهائي الحلم» بالرباط، وذلك يعتمد على ترتيبهما في مجموعاتهم

سيناريو الصدام المبكر، إذا تصدرت المغرب المجموعة الأولى وحلت مصر في المركز الثالث (ضمن أفضل ثوالث)، قد نرى المواجهة في دور الـ16.

سيناريو نصف النهائي أو النهائي، إذا استمر المنتخبان في طريقهما بنجاح وتصدرا مجموعتيهما، فإن الحسابات الفنية والذكاء الاصطناعي تشير إلى احتمالية لقائهما في المربع الذهبي بمدينتي طنجة أو الرباط، أو في المباراة النهائية يوم 18 يناير.

صراع الموندياليين.. 7 كبار في رحلة البحث عن التاج الأفريقي

لا تقتصر الإثارة على مصر والمغرب فقط، بل تمتد لتشمل 7 منتخبات تأهلت رسميًا لمونديال 2026 (المغرب، مصر، جنوب أفريقيا، تونس، السنغال، الجزائر، كوت ديفوار).

هذه المنتخبات تدخل البطولة ليس فقط للفوز باللقب، بل لإثبات أحقيتها بتمثيل أفريقيا عالميًا.

وتعتبر المجموعة الثانية هي «مجموعة الموندياليين» بامتياز، حيث تضم مصر وجنوب أفريقيا، وسيكون عشاق الكرة على موعد مع قمة مبكرة يوم 26 ديسمبر على ملعب «أدرار»، في مباراة ستحدد ملامح المتصدر.

الذكاء الاصطناعي يتوقع السنغال المرشح الأول ومصر والمغرب يتربصان

في مفاجأة فجرتها توقعات البرمجيات الحديثة، كشف الذكاء الاصطناعي عن هوية البطل المحتمل لنسخة 2025، ورغم عاملي الأرض والجمهور اللذين يصبان في مصلحة «أسود الأطلس»، إلا أن النتائج وضعت منتخب السنغال كمرشح أول لرفع الكأس.

المركز الأول: السنغال (بفضل استقرار التشكيل والخبرة الميدانية).

المنافس الشرس: المغرب (باعتباره صاحب الأرض والتشكيل المدجج بالنجوم المحترفين).

المفاجأة الكبرى: منتخب مصر (الذي يملك الرقم القياسي بـ7 ألقاب وخبرة التعامل مع المباريات الإقصائية).

مواجهات «مونديالية» في دور المجموعات لا تقبل القسمة على اثنين

تشهد البطولة مواجهات مباشرة بين الفرق المتأهلة للمونديال منذ الأدوار الأولى:

مصر ضد جنوب أفريقيا: (المجموعة الثانية) المقرر لها يوم 26 ديسمبر على ملعب أدرار تحت عنوان لقاء القوة والسرعة.

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية: (المجموعة الرابعة) المقرر لها يوم 27 ديسمبر في مدينة طنجة (مع ملاحظة أن الكونغو تنتظر حسم الملحق العالمي في مارس لتصبح «مونديالية» رسميًا).

هذه اللقاءات ليست مجرد مباريات لجمع النقاط، بل هي رسائل تهديد مباشرة لبقية المنافسين في البطولة

المواعيد الحاسمة في الطريق إلى نهائي الرباط

وضعت اللجنة المنظمة جدولًا زمنيًا مضغوطًا يزيد من جرعة الإثارة

دور الـ16: من 3 إلى 6 يناير (بداية خروج المغلوب)

ربع النهائي: 9 و10 يناير

نصف النهائي: 14 يناير (في طنجة والرباط)

مباراة البرونزية: 17 يناير في الدار البيضاء

النهائي الحلم: 18 يناير في العاصمة الرباط

نقاط القوة في الفراعنة والأسود

المنتخب المغربي، يعتمد وليد الركراكي على توازن دفاعي رهيب وتحولات هجومية يقودها حكيم زياش وإبراهيم دياز اللعب في الدار البيضاء والرباط يمنحهم دفعًا معنويًا هائلًا

المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، يعول «الفراعنة» على الروح القتالية العالية والخبرة الأفريقية المتراكمة، بجانب القوة الهجومية الضاربة.

مواجهة مصر ضد جنوب أفريقيا في المجموعات ستكون الاختبار الحقيقي لمدى جاهزية الدفاع المصري لمواجهة سرعات لاعبي المغرب في الأدوار التالية.

هل يبتسم المغرب لأصحابه أم للفراعنة رأي آخر؟

إن احتمالية مواجهة مصر والمغرب هي «النهائي المبكر» الذي يتمناه الجمهور العربي، لقاء يجمع بين التاريخ المصري العريق والنهضة الكروية المغربية الحديثة وسواء حدث اللقاء في الأدوار الأولى أو في المشهد الختامي، فإن الرابح الأكبر هو الكرة الأفريقية التي تقدم للعالم نسخة استثنائية تضم نخبة منتخبات المونديال.

