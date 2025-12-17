أول تعليق من تامر حسني بعد حفله الأول عقب أزمته الصحية (صور)

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أعرب النجم تامر حسني عن سعادته بأول حفل غنائي يحييه أمس الثلاثاء في مدينة أكتوبر بعد أزمته الصحية الأخيرة وإجراء عملية في ألمانيا.  

وقال تامر حسني من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك: "بحاول أقوم معاكم،  شكرًا على كل مشاعر الحب اللي شوفتها منكم امبارح ". 

وتألق النجم تامر حسني في أولى حفلاته بعد أزمته الصحية مساء أمس الثلاثاء وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم تامر حسني خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها علي المسرح، كما أن الجمهور وجه له رسائل دعم بعد شفائه ومن أبرز التعليقات التي جاءت على الحفل “ملك المسرح، سلامات يا تامر، حمدًا لله على السلامة يا تيمو” وغيرهم.

 

أول ظهور لـ تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي أدت إلى سفره لـ ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة.  

وظهر  تامر حسني في الفيديو المتداول بعد انتهاء أداء صلاة الجمعة، وملامح المرض تظهر عليه، حيث لجأ إلى مساعدة المقربين لضبط حركة سيره.

 

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني

وكان تامر حسني أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًّا عاجلًا.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” في وقت سابق، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية. 

