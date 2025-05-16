إبراهيم السمان: الفنان الموهوب لازم يجتهد وينتظر الفرصة والإسكندرية منبع للنجوم

نظم مهرجان المسرح العالمي، في الثالثة من عصر اليوم، في قصر ثقافة الأنفوشي، ماستر كلاس للفنان إبراهيم السمان، تحت عنوان " الموهبة..كيف تدار "، وبدأ الماستر كلاس بمقدمة للفنان الدكتور علاء قوقة الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أشاد خلالها بالفنان إبراهيم السمان خريج المعهد.

استهل الفنان إبراهيم السمان لقائه بالإشارة إلي أنه أحد أبناء محافظة الإسكندرية العظيمة، منبع الفنانون وانطلق منها لعالم الفن، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم توالت الأعمال وبالنسبة لعنوان ماستر كلاس اليوم كيف تدار الموهبة، لازم في البداية تحدد أنت ناوي تمتهن ولا مجرد هواية، وبعد ما اكتشف موهبتي لابد أن يحدث تطوير للموهبة من خلال قنوات شرعية، مثل المعهد العالي للفنون المسرحية واقسام المسرح في كلية الاداب.

وأكد خلال كلمته عن كيف تعرض نفسك في عالم تجارة الفن، وذلك ليس معناه انك تقلل من نفسك بالإلحاح في العرض علي المخرجين وطلب الشغل، بالعكس لازم تسعي وتجتهد، ولكن بشكل تقدر فيه قيمة نفسك، اجتهد ولابد أن تصل لهدفك في وقت ما.

جاء ذلك علي هامش فعاليات الدورة الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة سوسن بدر، وذلك تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلي علوي الرئيس الشرفي للمهرجان والفنان إسلام علي مدير المهرجان،والفنان مصطفي عامر رئيس اتحاد الطلاب، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، فى الفترة من 11 إلى 17 من مايو الجاري.

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