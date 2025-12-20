إطلاق تطبيق إلكتروني لشكاوي وخدمات مدينة حدائق العاصمة

18 حجم الخط

أكد المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إطلاق تطبيق إلكتروني، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بمختلف قطاعات العمل، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار تطوير أداء الخدمة، من خلال التعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإرسالها من خلال تطبيق تلقي الشكاوي للعمل على حلها على الفور.



وأوضح آلية العمل بالتطبيق الإلكتروني، حيث يمكن للمواطن تحميل التطبيق الخاص، ومن ثم يتم التسجيل علي التطبيق يلي ذلك الدخول واختيار القسم الخاص بالشكوى، ويتم رفع الشكوي ببعض البيانات المطلوبة وإرفاق صورة ان وجدت، بعد ذلك يتم تحويل الشكوي للمختص فورًا بشكل تلقائي من خلال التطبيق والتعامل عليها من قبل فريق العمل بجهاز المدينة، ثم يتم بعدها توضيح حالة المعاملة أو الشكوى للمواطن (جاري التعامل عليها - تم نهوها) وفي حالة تم الانتهاء من حلها، يتم إرسال إشعار للمواطن مقدم الشكوى بالحل ومدعم بصورة بعد حل الشكوى.



ودعا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بقاطني مدينة حدائق العاصمة، والذي يمكن تحميله من خلال الرابط التالي:

• iOS

•https://apps.apple.com/eg/app/capital-gardens/id6756281573

————————

• Android

•https://play.google.com/store/apps/details...

وأكد المهندس أحمد العربي، على أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري، وايضًا يمكن للمواطن ان يتابع خطوات حل مشكلته ومتابعتها وعلي ان يتم إرسال إشعار للمواطن فور الانتهاء من حل المشكلة، كما أن جهاز المدينة يعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

