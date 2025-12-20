السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

إطلاق تطبيق إلكتروني لشكاوي وخدمات مدينة حدائق العاصمة

أحمد العربي
أحمد العربي
18 حجم الخط

أكد المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إطلاق تطبيق إلكتروني، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بمختلف قطاعات العمل، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار تطوير أداء الخدمة، من خلال التعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإرسالها من خلال تطبيق تلقي الشكاوي للعمل على حلها على الفور. 


وأوضح آلية العمل بالتطبيق الإلكتروني، حيث يمكن للمواطن تحميل التطبيق الخاص، ومن ثم يتم التسجيل علي التطبيق يلي ذلك الدخول واختيار القسم الخاص بالشكوى، ويتم رفع الشكوي ببعض البيانات المطلوبة وإرفاق صورة ان وجدت، بعد ذلك يتم تحويل الشكوي للمختص فورًا بشكل تلقائي من خلال التطبيق والتعامل عليها من قبل فريق العمل بجهاز المدينة، ثم يتم بعدها توضيح حالة المعاملة أو الشكوى للمواطن (جاري التعامل عليها - تم نهوها) وفي حالة تم الانتهاء من حلها، يتم إرسال إشعار للمواطن مقدم الشكوى بالحل ومدعم بصورة بعد حل الشكوى.  


ودعا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بقاطني مدينة حدائق العاصمة، والذي يمكن تحميله من خلال الرابط التالي:
• iOS
•https://apps.apple.com/eg/app/capital-gardens/id6756281573
————————
• Android
•https://play.google.com/store/apps/details...
وأكد المهندس أحمد العربي، على أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري، وايضًا يمكن للمواطن ان يتابع خطوات حل مشكلته ومتابعتها وعلي ان يتم إرسال إشعار للمواطن فور الانتهاء من حل المشكلة، كما أن جهاز المدينة يعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد العربي حدائق العاصمة رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة مدينة حدائق العاصمة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

طقس الأحد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق خالد عطية يأسر قلوب وأسماع لجنة تحكيم «دولة التلاوة» (فيديو)

«نفسنا نيجى نصلي وراك»، علي محمد يخطف القلوب في دولة التلاوة

نعينع عن موهبة المتسابق أشرف سيف في دولة التلاوة: أنا اللي مكتشفه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads