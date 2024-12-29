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ثقافة وفنون

نوال الكويتية تشيد بموسم الرياض: عالمي وواجبنا دعمه (فيديو)

نوال الكويتية، فيتو
نوال الكويتية، فيتو

عبرت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها بالمشاركة في جلسات موسم الرياض.

وقالت نوال الكويتية في لقاء لها مع قناة روتانا: موسم الرياض صار عالمي، وكل فنان يطمح للتواجد فيه.. وواجبنا أن ندعمه.

وعن الجلسات الغنائية بموسم الرياض قالت: الجلسات رائعة ولها شكل مختلف عن الحفلات العادية.

 

حفل نوال في السعودية 

وكانت الشركة المنظمة لحفل نوال في السعودية قد أعلنت عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل انطلاقه. 

ومن ناحية أخرى، كانت قد طرحت المطربة نوال في وقت سابق أغنيتها الجديدة “يا لايم المشتاق” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال

يذكر أنه صدر إعلان رسمي في 30 نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان  داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

وأصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وتم اتخاذ هذا القرار بحسب الإعلان بناءً على توصية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي لعرض قرار سحب الجنسية من 1758 حالة على مجلس الوزراء.

 

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نوال المطربة نوال الكويتية الرياض موسم الرياض
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