جوتيريش: يجب كسر حلقة العنف بغزة وتمهيد الطريق لحل الدولتين بشكل نهائي

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، مؤكدًا أن الالتزام بهذا القرار يمثل خطوة أساسية نحو استقرار المنطقة وحماية المدنيين من دوامة العنف المتصاعدة.

جوتيريش يدعو لكسر حلقة العنف في قطاع غزة والبحث عن حل دائم



وأشار جوتيريش في تصريح له إلى ضرورة كسر حلقة العنف التي لا تنتهي في قطاع غزة، مشددًا على أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق حل الدولتين بشكل نهائي ومستدام، وهو الحل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني والأمن لدولة إسرائيل، ويضع حدًا للصراعات المتكررة في المنطقة.

جوتيريش يشدد على ضرورة تحقيق سلام دائم في غزة

وشدد الأمين العام على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك بجدية لدعم جهود التهدئة، وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، لضمان عدم العودة إلى التصعيد المسلح، وتحقيق سلام دائم ينهض على أسس العدالة والمساواة.

يأتي هذا فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير اليوم السبت عن مبادرة أمريكية تحمل اسم "مشروع شروق الشمس" لـ إعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

خطة أمريكية لإعادة إعمار غزة



وجاء في التقرير، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتهدف إلى إعادة تأهيل قطاع غزة وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

