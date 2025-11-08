منال عوض: تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة لدعم 140 من الكوادر التنفيذية بالمحافظات

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام 2025 / 2026 غدًا الأحد، والذي يُعقد خلال الفترة من 9 حتى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة 140 متدربًا من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحليات.



وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تعمل على ربط المحتوى التدريبي في مركز سقارة باحتياجات المحافظات لضمان انعكاس أثر التدريب على الأداء التنفيذي للكوادر المحلية في الشارع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الرابع عشر يتضمن ثلاثة برامج تدريبية متخصصة تشمل برنامج إعداد مدربين تخصصي (إعداد حقائب تدريب المحليات) بهدف خلق كوادر قادرة على نقل المعرفة داخل وحدات الإدارة المحلية، وبرنامج دراسات الجدوى المدنية والخريطة الاستثمارية لمصر لدعم العاملين بالمهارات اللازمة لتحليل الفرص الاستثمارية والتخطيط القائم على البيانات، إلى جانب برنامج أفضل الممارسات في إعداد وفهم اللوائح التنفيذية بما يعزز الفهم الدقيق للتشريعات المنظمة لبيئة العمل المحلي وتطبيقها بكفاءة.



وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تنفيذ هذه البرامج يأتي استكمالًا لمسار التطوير المؤسسي في مجال الإدارة المحلية، وتأكيدًا على دور مركز التنمية المحلية بسقارة في دعم بناء القدرات القيادية والتنفيذية بالمحافظات، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن البرامج التدريبية تم تصميمها لتدعم مهارات تحليل البيانات، وإدارة الأولويات، وصياغة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات اليومية داخل منظومة المحليات، وذلك وفق منهج علمي يربط بين الجانب العملي والتطبيقي، ويخضع لمراجعة مستمرة لضمان مواكبته للتحديثات الإدارية والتشريعية ومتطلبات التحول المؤسسي.

