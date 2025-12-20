السبت 20 ديسمبر 2025
أخبار مصر

“الوزراء” يكشف حقيقة تجاوز رحلة جوية للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الركاب

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة مقطع فيديو متداول يزعم تجاوز إحدى الرحلات الجوية للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الركاب على متن الطائرة.

حقيقة وجود زيادة في عدد الركاب على رحلة جوية 

وأكدت  وزارة الطيران المدني أن الرحلة المشار إليها في المقطع المتداول لم تُغادر من مطار القاهرة الدولي، وإنما هي رحلة قادمة من إحدى الدول، وغير تابعة لأي من شركات الطيران المصرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه فور رصد الفيديو، تم متابعته بدقة من قبل الجهات المختصة بالوزارة؛ للتحقق من صحة ما ورد به، والوقوف على كافة التفاصيل الفنية والتشغيلية المتعلقة بالرحلة محل الجدل، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

التزام جميع شركات الطيران باللوائح والقوانين المنظمة للطيران المدني

وشدد البيان على التزام جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية باللوائح والقوانين المنظمة للطيران المدني، طبقًا لمعايير السلامة الجوية الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها الالتزام الصارم بالطاقة الاستيعابية المقررة لكل طائرة وعدد الركاب المسموح به لكل رحلة.

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لتلك الضوابط تُعد تجاوزًا جسيمًا يستوجب التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوتها.

واهابت الوزارة بمستخدمي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة؛ تجنبًا لنشر أو تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة من شأنها إحداث بلبلة للرأي العام. 

