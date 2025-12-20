السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 25 متهمًا بالتزوير في محاضر أميرية لصالح أنشطة إرهابية لـ10 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية أرهاب تأجيل محاكمة 25 متهمًا بحيازة أسلحة نارية والتزوير في محاضر وأوراق أميرية لصالح أنشطة إرهابية إلى جلسة 10 فبراير المقبل.

وكانت وجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 333 لسنة 2023: الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وحيازة اسلحة نارية وذخائر والتزوير والاشتراك في تزوير محاضر واوراق اميرية بقصد ارتكاب اعمال ارهابية والتهرب من احكام قضائية ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها.

وقد استجوبت النيابة العامة عدد من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الثانية ارهاب حيازة اسلحة نارية التزوير في محاضر وأوراق اميرية تمويل الارهاب النيابة العامة تعطيل أحكام الدستور والقوانين تكدير السلم العام

مواد متعلقة

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة

الأكثر قراءة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في كأس عاصمة مصر الليلة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حصاد 2025، السيسي وترامب يقودان تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads