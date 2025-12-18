الخميس 18 ديسمبر 2025
تأييد إخلاء سبيل عاطل متهم بنشر أخبار كاذبة

محكمة، فيتو
قررت محكمة الجنايات المختصة رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل عاطل متهم بنشر أخبار كاذبة، وتمويل أنشطة جماعة إرهابية وأيدت قرار إخلاء السبيل.


كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم: الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية.


يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة العامة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

