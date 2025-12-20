مقتل 5 عناصر من داعش في الضربات الأمريكية بسوريا

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام سورية، عن مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش في الضربات الأمريكية على مواقعه بسوريا.

هجوم أمريكي على مواقع تنظيم الدولة بسوريا

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا، ردًّا على هجوم في تدمر قبل أيام أودى بحياة ثلاثة أمريكيين.

وقال هيغسيث، في منشور على منصة إكس، إن القوات الأمريكية بدأت عملية “عين الصقر” في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم الدولة، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في 13 ديسمبر الجاري.

وأضاف: “بلادنا بقيادة ترامب لن تتردد ولن تتوانى أبدًا في الدفاع عن شعبها”، وفق تعبيره. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مقتل “الكثير” من عناصر تنظيم الدولة، وأكد مواصلة ذلك.

ولاحقًا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده توجّه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم الدولة في سوريا، وأشار إلى أن الهجمات تُعَد ردًّا قاسيًا على عمليات القتل التي ارتكبها التنظيم بحق الجنود الأمريكيين في سوريا.

وأضاف ترامب أن “الحكومة السورية بقيادة رجل (في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع) يعمل جاهدًا لإعادة المجد لسوريا تؤيد بالكامل عمليتنا العسكرية ضد تنظيم الدولة”.

وأكد أن سوريا غرقت بالدماء خلال السنوات الماضية، وتعاني مشاكل جمة، لكنها تحمل مستقبلًا واعدًا إذا تم القضاء على تنظيم الدولة.

من جانبها، قالت الخارجية السورية، في بيان، إن دمشق تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم الدولة، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في البلاد.

وأضاف بيان الخارجية أن سوريا ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في جميع المناطق التي يهددها، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى دعم جهود دمشق في مكافحة الإرهاب.

قصف واسع

في وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة، نقلًا عن مصدر أمني سوري، بأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن، الجمعة، قصفًا على مقار لتنظيم الدولة الإسلامية في عدد من المناطق وسط وشرق سوريا.

وأضاف المصدر الأمني السوري أن المواقع المستهدفة توزعت ما بين بادية حمص (وسط) وريفي دير الزور والرقة (شرق).

من جانبها، أفادت ⁠صحيفة ​نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤول أمريكي طلب ⁠عدم الكشف عن هويته، بأن ​الجيش الأمريكي شنّ غارات جوية على ‌عشرات المواقع التابعة ⁠لتنظيم الدولة في سوريا، ‌الجمعة.

وأضاف المسؤول أن المواقع التي استهدفتها الطائرات الأميركية في سوريا تشمل مخازن أسلحة ومباني لدعم العمليات، وأشار إلى أن الهجوم على مقار تنظيم الدولة واسع النطاق، وقد يستمر عدة ساعات.

بدورها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، لم تسمّه، أن القوات الأميركية استخدمت خلال عملية عين الصقر مقاتلات “إف 15” و“إيه 10” ومروحيات أباتشي وصواريخ هيمارس.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت مع قوات شريكة 10 عمليات أدت لمقتل أو اعتقال نحو 23 شخصًا منذ هجوم تدمر.

وفي وقت لاحق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها استهدفت أكثر من 70 موقعًا في وسط سوريا باستخدام المدفعية والطائرات والمروحيات، وأشارت لاستخدام أكثر من 100 ذخيرة دقيقة لضرب البنية التحتية التابعة لتنظيم الدولة بسوريا.

وأوضحت القيادة التابعة للجيش الأمريكي أن القوات الأردنية قدمت الدعم بطائرات مقاتلة في الهجمات على مواقع التنظيم بسوريا، وأشارت إلى أنها نفذت مع من وصفتهم بشركائها في سوريا أكثر من 80 عملية خلال الأشهر الماضية ضد الإرهابيين.

ونقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن تستمر الضربات الأميركية ضد تنظيم الدولة بسوريا أسابيع أو أشهر.

