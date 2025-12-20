الدوري الإنجليزي، موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام والقناة الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب الاتحاد، مباراة مانشستر سيتي ووست هام، اليوم ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام اليوم السبت بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام

تُذاع مباراة مانشستر سيتي ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein sports hd 1.

ويسعى نادي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد وست هام، من أجل مواصلة الضغط على آرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الجانرز المركز الأول برصيد 36 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن وست هام لديه 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويعد مانشستر سيتي هو صاحب أقوى خط هجوم في البريميرليج بعد مرور 16 جولة بعدد 38 هدفا.

ويأتي أرسنال ومانشستر يونايتد في المرتبة الثانية لأقوى خط هجوم في البريميرليج بعدما أحرز الثنائي عدد 30 هدفا، ويليهما تشيلسي بـ 27 هدفا ثم ليفربول بعدد 26 هدفا.

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 17 برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش والذي يغيب عن مان سيتي اليوم بسبب تواجده مع منتخب مصر استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا بالمغرب.

