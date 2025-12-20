السبت 20 ديسمبر 2025
إصابة شخصين إثر تصادم سيارة بهما في منطقة وادي القمر بالإسكندرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
أصيب  شخصان على إثر اصطدام سيارة بهما، مساء اليوم، أثناء عبورهما الطريق بمثلث الشركات منطقة وادي القمر التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، فيما أصيب قائد السيارة بسبب شدة الارتطام.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ أهالي بحدوث حادث تصادم بمنطقة وادي القمر أمام مثلث شركات البترول بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وفرضت كردونًا أمنيًّا حول المكان لمحاولة تسيير الطريق بشكل آمن.

وكشفت المعاينة الأولية عن إصابة شخصين تصادم بهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بالمكان المشار إليه مما تسبب في إصابتهم، وجرى نقل أحدهم إلى مستشفى العجمي ويدعي جمعه عوض ٦٠ عامًا مصاب بكسر في الكتف وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وجارٍ إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

