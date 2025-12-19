السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حلم إنساني لم يتحقق للفنانة الراحلة نيفين مندور

نيفين مندور
نيفين مندور
18 حجم الخط

 كشفت الصفحة الرسمية للفنانة الراحلة نيفين مندور، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حلم إنساني كانت تتمنى تحقيقه قبل وفاتها، حيث رحلت عن عالمنا صباح الأربعاء الماضي، تاركة خلفها أمنية لم تكتمل.

 وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة الراحلة: كان حلمها بسيط وإنساني جدًا، كانت نفسها تخلف، وكان نفسها أكتر تعمل ملجأ للأطفال، علشان كانت بتعشق الأطفال وبتشوف فيهم كل حاجة حلوة في الدنيا.

وأضافت: كانت بتحلم بملجأ يكون فيه مزرعة وضحكة طفل وخير، وكانت دايمًا تقول: عاوزة أعمله من تعبي وفلوسي، مش من ميراث.

بيان حاسم من أسرة نيفين مندور

وكانت رابطة عائلة مندور، أصدرت بيانًا رسميًّا حذَّرت فيه من نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة أو روايات كاذبة تتعلق بملابسات وفاة الفنانة الراحلة نيفين صلاح مندور.

وشدد البيان على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج الأكاذيب أو يسعى للتشهير بالعائلة أو استغلال الواقعة لتحقيق مشاهدات أو تفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

التقرير الطبي المبدئي: لا شبهة جنائية

وأوضح مجلس العائلة أن التقرير الطبي المبدئي أشار إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مع تأكيد انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية في الواقعة.


واعتبر البيان أن نشر أي معلومات غير صحيحة يُعد تعرضًا للمساءلة القانونية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم البلاغات اللازمة للنيابة العامة والمحاكم المختصة ضد المخالفين.

واختتم مجلس عائلة مندور بيانه بمناشدة الجميع الاكتفاء بالدعاء للراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل هذا الحادث الأليم في ميزان حسناتها.


وجاء البيان موقعًا باسم مجلس عائلة مندور، ونائب عميد رابطة عائلة مندور، عصام الجوهري مندور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة نفين مندور الراحلة نيفين مندور نيفين مندور

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ضياء رشوان يكشف حقيقة لقاء السيسي ونتنياهو وقصة صفقة الغاز مع إسرائيل

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

هل تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا خلال رمضان؟ شعبة القصابين توضح

أعراض بطانة الرحم المهاجرة وطرق العلاج المختلفة

القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

«دولة التلاوة» يعلن نتائج الحلقة 11 وتأهل أبرز المتسابقين للمرحلة المقبلة

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads