أهداف شبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان

اللقاء التأسيسي لشبكة
اللقاء التأسيسي لشبكة الخبراء العرب بالأمم المتحدة، فيتو
شهدت  القاهرة على مدى يومي ١٦ و١٧ ديسمبر أعمال اللقاء التأسيسي لشبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان بمشاركة 33 مشاركة ومشارك - وجاهيًا وافتراضيًا - من الخبيرات والخبراء العرب السابقين والحاليين في الآليات التعاهدية والآليات غير التعاهدية (الإجراءات الخاصة) بمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقيادات منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في المنطقة العربية.

ويرجع الهدف  من تأسيس الشبكة، التعاون مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وتعظيم الاستفادة من الخبرات العربية العميقة والمتخصصة والتي اطلعت على تجارب عالمية متنوعة، ومن أجل تعزيز التعاون والتفاعل مع كافة أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين.

ويهدف إنشاء الشبكة  إلى تقديم المشورة وتعزيز المدخلات لدعم التطورات القانونية والحقوقية الإيجابية لتمكين الدول العربية – حكومات ومجتمعات – من تعزيز الامتثال لالتزاماتها وتوجهاتها صوب تعزيز حقوق الإنسان في التشريع والممارسة.

وتهتم الشبكة بالإسهام في إنتاج ونشر المعرفة وإثراء الحوار الحقوقي من خلال عقد منتدى سنوي إقليمي لحقوق الإنسان يعتني بتعزيز الفقه القانوني والحقوقي العربي، ودعم جهود نشر الثقافة والتربية على حقوق الإنسان، وتطوير برامج بناء القدرات لكافة الفئات المعنية بما في ذلك المكلفين بالخدمة العامة.

تعزز الشبكة من المساهمة العربية في تطوير معايير حقوق الإنسان عالميًا وخاصة إزاء التعامل مع التحديات الجديدة، ودعم الخبراء العرب الحاليين والمستقبليين، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بالعمل الحقوقي لمواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة العربية في ظل نمو الصراعات المسلحة، مع الحاجة لتحديث وتطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان على النحو الذي يضعه في مصاف المنظومات الإقليمية الأخرى موضع الاعتبار.

ومن المنشود أن تُعنى الشبكة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية العربية لتعزيز التفاعل مع القضايا المستحدثة ذات التداعيات على وضعية حقوق الإنسان في البلدان العربية، مثل اللجوء والهجرة، والذكاء الاصطناعي، والاحتباس الحراري.
 

ويتولى كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامي لحقوق الإنسان النهوض بدور الأمانة التنفيذية للشبكة، وكذا النهوض بالجهود التسييرية واللوجستية للشبكة لحين عقد الاجتماع الرسمي الأول لها في فبراير2026. 

