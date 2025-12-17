تفاصيل اللقاء التشاوري الثاني لتأسيس شبكة الخبراء العرب بالأمم المتحدة

18 حجم الخط

انعقد اليوم الثاني للقاء التأسيسي لشبكة الخبراء العرب لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالقاهرة خلال يومي 16 و17 ديسمبر بحضور المشاركين وجاهيًا وفضائيًا.



خطة العمل المستقبلية للشبكة

ركز اللقاء على عدد من القضايا الأساسية، منها محاور خطة العمل المستقبلية للشبكة، ودور المؤسسة المستضيفة في تنسيق الأنشطة، إضافة إلى بحث الموارد وآليات الاستدامة لضمان استمرار عمل الشبكة بفاعلية على الصعيد العربي والدولي.

مشاركة أممية واسعة

وشارك في اللقاء خبراء بارزون من الأمم المتحدة افتراضيًا، منهم: الدكتور عبد الوهاب الهاني، عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سابقًا، والقاضي محمد الطراونة، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سابقًا، وسوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب حاليًا، والدكتورة هدى بدران، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل سابقًا؛ السفيرة وفاء بسيم، نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان حاليًا، وحورية إسلامي، عضو فريق الأمم المتحدة العامل لمنع الاختفاء القسري سابقًا.



كما شارك افتراضيًا من مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان كل من د. كمال المشرقي وبوبكر لركو، لمتابعة سير العمل ودعم تأسيس الشبكة بما يعزز التعاون العربي والدولي في مجال حقوق الإنسان.

تأسيس شبكة للخبراء العرب

ويأتي هذا اللقاء التأسيسي في إطار الجهود العربية لتعزيز خبرات المتخصصين في حقوق الإنسان، وتوسيع قنوات التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات الحقوقية، ومتابعة الالتزامات الدولية، ودعم المبادرات التي تعزز حماية الحقوق الأساسية في المنطقة العربية.

