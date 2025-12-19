السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الليرة السورية
سعر الليرة السورية
18 حجم الخط

سعر الليرة السورية، شهد سعر الدولار استقرارا مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي، في ختام تعاملات الأسبوع.

وتستعرض “فيتو” سعر الدولار مقابل الليرة  في مصرف سوريا المركزي.

الليرة السورية - فيتو 
الليرة السورية، فيتو 

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سجل الدولار في مصرف سوريا المركزي نحو 11400  ليرة للشراء، و11450 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارًا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

ما هي الجهة المسئولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضًا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر في قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

  • الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
  • الاستقرار السياسي والأمني.
  • العقوبات الدولية.
  • السياسات الحكومية والبنك المركزي.
  • العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
<strong alt=
الليرة السورية، فيتو 

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

اسم “الليرة” مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

تاريخ العملة السورية يعود إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت البلاد تحت الانتداب الفرنسي، إذ أُصدرت حينها الليرة السورية اللبنانية كعملة موحدة بين سوريا ولبنان، قبل أن تنفصل العملتان رسميًا في منتصف الأربعينيات عقب استقلال البلدين. ومنذ ذلك الحين أصبحت الليرة السورية رمزًا للسيادة الوطنية وأداة رئيسية لتنظيم الاقتصاد المحلي.

 مصرف سورية المركزي
 مصرف سوريا المركزي، فيتو

العديد من التغيرات على قيمة العملة

شهدت الليرة السورية على مر العقود العديد من التغيّرات في قيمتها وتصميمها، تأثرًا بالأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، بدءًا من فترات الازدهار وحتى فترات الحرب والأزمات.

وتنوعت فئاتها بين المعدنية والورقية، حيث تضم أوراقًا نقدية بفئات متعددة مثل 50، 100، 500، 1000، و5000 ليرة سورية، وتحمل تصاميم تعبّر عن التراث السوري وتاريخه العريق، من القلاع الأثرية إلى رموز الحضارة السورية القديمة.

الليرة السورية رمز وذاكرة وطنية

جدير بالذكر أن الليرة السورية تعتبر أكثر من مجرد وسيلة للتبادل التجاري، فهي تحمل في طياتها رمزية كبيرة للشعب السوري، إذ تجسد مراحل تطور الدولة الحديثة، وتعكس صمود الاقتصاد الوطني رغم التحديات والعقوبات المتكررة، كما تعد شاهدة على تاريخ طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملة السورية ختام تعاملات الأسبوع سعر الليرة السورية سعر الليره سعر الدولار مقابل الليرة سعر الدولار سعر الصرف مصرف سوريا المركزي

مواد متعلقة

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه بالبنوك المصرية

آخر تطورات سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

30.591 جنيها، سعر الين الياباني في البنك المركزي اليوم

الريال العماني يسجل 123.77 جنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ضياء رشوان يكشف حقيقة لقاء السيسي ونتنياهو وقصة صفقة الغاز مع إسرائيل

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

هل تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا خلال رمضان؟ شعبة القصابين توضح

أعراض بطانة الرحم المهاجرة وطرق العلاج المختلفة

القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

«دولة التلاوة» يعلن نتائج الحلقة 11 وتأهل أبرز المتسابقين للمرحلة المقبلة

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads