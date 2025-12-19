النقل تكشف تأثير ومميزات محور الفشن ببنى سويف

18 حجم الخط

نشرت وزارة النقل تقرير مفصل ل محور الفشن كشفت خلاله ابرز مميزات المشورع وتاثيرة على حركة النقل البرى وتاثير محـور الفشن الحر على النيل بمحافظة بن سويف على سرعة نقل البضائع

وجاءات ابرز مميزات المشروع كمايلى



1. يبلغ طـول المحور 27 كم بعرض 21.60 م وبعدد 2 حارة مرورية / اتجاه بعرض 10.8 م

2. يشمل المشروع على (23) عمل صناعى لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وتشمل (21) كوبرى منها (5) كباري رئيسية (كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري النيل – كوبري علي ترعة الابراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبرى بحر يوسف – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) , (2) نفق وهم نفق التقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى – نفق على مدق زراعى.

3. تم نهو (المرحلة الاولى من المحور ) والممتدة من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعى الغربى بطـول 8.7 كم والتي تشمل عدد (3) كبارى وهم (كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري النيل – كوبري علي ترعة الابراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي)

٤. يعتبر المحور نقلة نوعية في جميع المجالات, خاصة في مجال ربط شبكات الطرق, وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ببنى سويف ومحافظات الجمهورية.. ما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى الإسهام فى تسهيل الحركة التجارية وخدمة المشروعات الصناعية والزراعية بالمحافظة, لا سيما في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل مما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية, وسهولة نقل منتجاتها للتصدير شرقًا عبر موانئ البحر الأحمر..

إضافة إلى ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محور عدلى منصور شمالًا ومحور بنى مزار في المنيا جنوبًا،.. بجانب أنه يساعد فى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلًا مثاليًا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من الم

