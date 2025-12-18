محلل سياسي: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر

18 حجم الخط

أكد جمال رائف، المحلل السياسي، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تصب بالكامل في مصلحة الجانب المصري، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تُقر أي اتفاقات إلا إذا كانت تحقق مكاسب حقيقية للاقتصاد الوطني، موضحًا أنه لو لم تكن الصفقة رابحة لمصر لما تم اعتمادها من الأساس.

محلل سياسي: صفقة الغاز مع إسرائيل تُدار بحسابات اقتصادية لا سياسية

وأوضح رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة «القاهرة والناس»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظر إلى الصفقة باعتبارها ورقة ضغط محتملة على مصر، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تتعامل مع الصفقة بمنطق الضغوط أو المساومات السياسية، بل وفق حسابات اقتصادية بحتة تحقق المصالح الوطنية.

محلل سياسي: ثوابت مصر لا تخضع للمساومة

وأشار المحلل السياسي إلى أن مصر تمتلك ثوابت واضحة لا تحيد عنها مقابل أي صفقات أو مصالح، وأن صانع القرار المصري يضع الحفاظ على هذه الثوابت في مقدمة أولوياته، مؤكدًا أن الدولة لم تتخلَّ عنها تحت أي ظرف، مهما كانت طبيعة الاتفاقات الاقتصادية.

وأضاف رائف أن التعاون التجاري في مجال الطاقة بين مصر وإسرائيل قائم منذ سنوات طويلة، مع وجود صفقات متبادلة في قطاع الغاز، وهو أمر معروف ويتم بشفافية كاملة «فوق الطاولة»، لافتًا إلى أن صفقة الغاز الحالية هي صفقة تجارية بحتة بين شركات مصرية وأمريكية، وليست اتفاقًا سياسيًا بين دولتين.

ولفت جمال رائف إلى أنه وفق الأرقام والحسابات الاقتصادية، تُعد الصفقة شبه مجانية لمصر، حيث تم الاستحواذ عليها بأقل من نصف قيمتها الفعلية، ما يعكس حجم المكاسب التي حققتها الدولة المصرية من هذا الاتفاق.

دعاية سياسية إسرائيلية دون مكاسب حقيقية

واختتم جمال رائف تصريحاته بالتأكيد على أن محاولات بنيامين نتنياهو الترويج لتحقيق مكاسب إضافية من الصفقة تندرج في إطار الدعاية السياسية فقط، مشددًا على أن إسرائيل ليست الطرف الرابح اقتصاديًا من هذه الصفقة، في حين حققت مصر مكاسب واضحة تخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

