حريق يلتهم ناديا صحيا للمساج في المعادي (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل نادٍ صحي بأحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي دون وقوع أي إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق ناد صحي بالمعادي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل نادٍ صحي بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق ناد صحي بالمعادي

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل نادٍ صحي بالطابق الأرضي وامتدت النيران لشبابيك الطابقين الأول والثاني.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

حريق ناد صحي بالمعادي

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة حريق مطعم شهير بالطابق الأرضي بعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة جسر السويس، لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران داخل المطعم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير في أحد العقارات بـ منطقة جسر السويس ، دون وقوع أي إصابات.

حريق مطعم شهير بجسر السويس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بأحد العقارات بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مطعم شهير بعيار مكون من 12 طابقًا بشارع الإنتاج بـمنطقة جسر السويس.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

