انتخابات النواب 2025، الحصر العددي بلجنة 11 بمعهد فاطمة شعيب بكفر ديرب بقطارس بالدقهلية

حصلت فيتو على الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في اللجنة الفرعية رقم 11 ومقرها كفر ديرب بقطارس مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

إجمالي عدد الناخبين المقيدين 1612 ناخبا.

من أدلوا بصوتهم 570 ناخبا.

الأصوات الباطلة 42 صوتا.

الأصوات الصحيحة 428 صوتا.

حصل كلا من: عبده مأمون محمد 438 صوتا.

خالد محمد عبد القادر عوف 84 صوتا.

أحمد عبد الفتاح المتولي عبد الفتاح دياب 100 صوت.

وائل حافظ محمود الجندي 434 صوتا.

اللجنة رقم 51 ومقرها مدرسة قرموط البهو مركز أجا بمحافظة الدقهلية

حصلت فيتو على الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في اللجنة الفرعية رقم 51 ومقرها مدرسة قرموط البهو مركز أجا بمحافظة الدقهلية:

إجمالي عدد الناخبين المقيدين 1140 ناخبا.

من أدلوا بأصواتهم 324 ناخبا.

الباطل 10 أصوات.

الصحيح 314 صوتا.

وينافس 4 مرشحين على مقعد الدائرة، وحصلنا على الحصر العددي لكل مرشح باللجنة الفرعية رقم 51:

عبده مأمون محمد 240 صوتا.

خالد محمد عبد القادر عوف 150 صوتا.

أحمد عبد الفتاح المتولي عبد الفتاح دياب 148 صوتا.

وائل حافظ محمود الجندي 90 صوتا

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان شاهد الحصر العددي للأصوات من داخل لجنة الملك الكامل بمدينة المنصورة.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفقد مساء اليوم، مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم والمطلوب.

محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد على توفير مصادر بديلة للإضاءة باللجنة.

تكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات

ووجَّه محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة لقيام اللجنة بنهامها بسهولة ويسر.

توفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة

ووجَّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

