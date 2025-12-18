الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

منتخب المغرب يحصد كأس العرب لثاني مرة في تاريخه

منتخب المغرب
منتخب المغرب
نجح منتخب المغرب بقيادة مديره الفني طارق السكتيوي في الفوز بلقب كأس العرب 2025، والتي أقيمت في قطر بعد الفوز على منتخب الأردن 3-2، مساء اليوم الخميس.

وكان منتخب المغرب حقق لقب كأس العرب للمرة الأولى في عام 2012، ويفوز بها للمرة الثانية في 2025.

أهداف علي علوان في كأس العرب 2025

حصد علي علوان مهاجم منتخب الأردن، جائزة هداف بطولة كأس العرب 2025، التي أقيمت في قطر، وفاز بلقبها منتخب المغرب بعد الفوز على النشامى 3-2.

وحصل علي علوان، على جائزة هداف كأس العرب، بعدما سجل 6 أهداف، متفوقًا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، اللاعب المغربي كريم البركاوي.

وسجل علي علوان، هدفين، خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العرب أمام المغرب، في الدقيقتين 48 و68.

وأحرز علوان، هدفه الأول في البطولة، خلال لقاء الإمارات، من ركلة جزاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وعاد علوان، لتسجيل هدفه الثاني، خلال فوز الأردن، على الكويت، بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

وفي ختام دور المجموعات، سجل علوان، ثالث أهدافه، في الفوز 3-0 على مصر.

وكان علي علوان، صاحب هدف الفوز على العراق، في ربع نهائي بطولة كأس العرب، قبل نجاحه في تسجيل ثنائية خلال المباراة النهائية أمام المغرب، اليوم الخميس.

