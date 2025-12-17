الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف سبب تأخر تسليم الأراضي المستصلحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن توفير الأراضي المستصلحة لن يتم إلا مرفقة بجميع المرافق الأساسية، مشيرًا إلى أن تسليم الأراضي دون تجهيز البنية التحتية تسبب في مشاكل سابقة ورفع تكلفة الاستصلاح على المواطنين والشركات الخاصة، مما يؤدي إلى تراجع البعض عن تنفيذ المشاريع الزراعية.

وأوضح مدبولي أن هناك خطة متكاملة لتسليم الأراضي المستصلحة مرفقة بالمرافق، مشيرًا إلى أن أي تأخير في التسليم قد يكون مرتبطًا بإنهاء تجهيز هذه المرافق، لافتًا إلى أن تكلفة توفير المرافق خارج قدرة المواطن العادي أو الشركات الخاصة.

ولفت رئيس الوزراء إلى مشروع الريف المصري والدلتا الجديدة، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الزراعي من شق القنوات ومعالجة المياه تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تنفيذ مشروع البنية التحتية بنجاح، مع الإشارة إلى أن التحدي الأكبر الذي لا يزال قائمًا هو إدارة المياه بشكل فعال.

