هل اقتربنا من التحول للدعم النقدي؟ رئيس الوزراء يحسمها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تقترب من الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، مؤكدًا أهمية التأكد من سلامة جميع الآليات قبل بدء التطبيق لضمان عدم حدوث أي مشكلات للمواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الموضوع شديد الحساسية، مشددًا على أن الهدف الرئيس هو وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وآمن، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويجنب أي تأثير سلبي على الفئات المستحقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا للجنة العدالة الاجتماعية لمراجعة الاستعدادات النهائية للنظام الجديد والتأكد من جهوزيته للتطبيق، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على ضمان فعالية التحول دون أي إضرار بالمواطنين.

