مدبولي: حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية بالمدارس فردية ولم تصل لمستوى الظاهرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت بعض حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية على الأطفال في المدارس، مشيرًا إلى أن الحكومة تجتمع مع جميع الوزارات المعنية لمناقشة المتغيرات التي طرأت على سلوكيات المجتمع المصري، والعمل على مجابهة الانحرافات السلوكية التي ظهرت مؤخرًا.

وأكد مدبولي أن هذه الحوادث لا تشكل ظاهرة عامة في المجتمع المصري، لكنه أشار إلى أن أي حادثة فردية تُعد مصدر قلق لأنها لا تتوافق مع ثقافة المصريين وقيمهم وأخلاقهم ودينهم. وأوضح أن هذه الحوادث تمثل ناقوس خطر يستدعي التحرك الفوري لمعالجتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحل لا يقتصر على تطبيق العقوبات فقط، ورغم أهمية الأحكام القضائية الرادعة، إلا أن الأهم هو الوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث. ولفت إلى أن الحكومة تركز على توعية الأطفال والشباب من خلال الدين والرياضة والثقافة، بهدف تعزيز الوعي السلوكي والتصرف السليم.

وأوضح أن هناك توجيهات من جميع الوزارات لوضع خطة شاملة لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث التي تؤذي المجتمع، مؤكدًا أن هذه الحوادث تظل فردية ولم تصل إلى مستوى الظاهرة العامة.

