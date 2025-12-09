رئيس جامعة العاصمة يعلن الهوية البصرية الجديدة لها ويكشف أسباب تغيير الاسم

18 حجم الخط

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، إطلاق الهوية الجديدة للجامعة بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.

ولفت إلى محاولة الحفاظ على هوية جامعة حلوان من خلال اللوجو والحرص على ترجمة الاسم الجديد باللغة الإنجليزية حتى يراها المجتمع الدولي على أنها جامعة الدولة.

أسباب تغيير اسم جامعة حلوان للعاصمة

وأوضح خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر الجامعة بحلوان، أن سبب تغيير المسمى إلى العاصمة أن الجامعة تمتلك حرمًا جامعيا في عين حلوان وكليات كثيرة منتشرة في نطاق القاهرة الكبرى، فضلا عن إنشاء فرع جديد في العاصمة الجديدة لخدمة سكانها.

وأكد رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة لن تفقد أيا من منشآتها الحالية إلا في حالة احتياج الدولة بشرط توفير بديل لها، منوها بأن الجامعة حكومية وملك للناس وبالتالي مال عام، لذلك يجب الحفاظ عليها لان ذلك يمثل الحفاظ على فرص تعليمية جيدة لأبنائنا.

وقال إنهم سيتخذون الخطوات الرسمية لتغيير اسم النادي لنادي العاصمة وكذلك الشركة والجامعة الأهلية لتصبح جامعة العاصمة الأهلية وكذلك الجامعة التكنولوجية.

وشدد رئيس جامعة العاصمة على أن الاسم الجديد لم يخل بأي مواقف قانونية للطلاب أو لأعضاء هيئة التدريس، بل به مكتسبات، مشيرًا إلى أنهم وضعوا جدول زمني لمدة سنتين لتغيير اسم الجامعة في المؤسسات العالمية كالتصنيفات.

ولفت إلى أنهم أعدوا عدة دراسات قبل التغيير ورأوا أن هناك جامعات غيرت اسمها مثل القاهرة وعين شمس وغيرها، دون تغيير الفلسفة الخاصة بها.

جامعة حكومية بمواصفات ذكية

ونوه بأن فرع الجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون حكومية بنفس مواصفات الجامعة الحكومية ويوجد بها كل أنماط التعليم المختلفة تكنولوجية وافرع لجامعات أجنبية.

ولفت رئيس جامعة العاصمة إلى أن الهدف من إنشاء فرع جديد هو إقامة مؤسسة تعليمية بتاريخ عريق يخدم السكان في العاصمة الجديدة بنفس مواصفات مدينة العاصمة الجديدة بمواصفات ذكية بحيث ينعكس على أداء الجامعة.

وأضاف أنه يسعى لتخصيص مكانا في حدائق العاصمة وهناك شركاء دوليين يرغبون في أن يكون لهم أفرع بفرع الجامعة بالعاصمة، موضحًا أن الجامعة في العاصمة على البرامج وليس كليات وستتركز على مستهدفات سوق العمل ومستشفى بدر ستخدم على الحرم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.