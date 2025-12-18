توفيرا للوقت والجهد، الكهرباء تعلن خريطة الشركات المعتمدة لشحن كروت العدادات

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، التعاقد من خلال شركات توزيع الكهرباء، مع عدد كبير من شركات ومنافذ الشحن الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد ومساعدة المواطنين من شحن كروت عدادات الكهرباء بدون الحاجة للوصول إلي الشركات للشحن.



خريطة الشركات المتاحة لشحن كروت عدادات الكهرباء

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تعاقدت مع عدد كبير من الشركات أبرزها: «شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، والتي تضم أكثر من ١٥ جهة شحن (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – خدماتي – ضامن – البنك الزراعي وغيرها)، بإجمالي يزيد عن ٢٨٠ ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية، وشركة فوري دهب، بما يزيد عن ٨٠ ألف نقطة شحن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وعدد من التطبيقات الإلكترونية المتاحة، مثل( My Fawry- سهل – وغيرها)، كما يتوافر أيضًا أكثر من ١٠٠٠ مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وجددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، نفيها لما تردد عن وجود زيادات حالية في أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي أو التجاري.



أسعار شرائح الكهرباء

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الأسعار المعمول بها حاليًّا هي المطبقة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أغسطس 2024.

