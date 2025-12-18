سطو جماعي في أستراليا، 200 مراهق يسرقون متجرا في وضح النهار

18 حجم الخط

اقتحم 200 مراهق تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة متجر "وولورث" في ولاية فيكتوريا الأسترالية وسرقوا معظم محتوياته.

مكافحة الشغب

وتدخلت فرقة مكافحة الشغب في شاطئ بمدينة ملبورن بعد أن تسببت مجموعة كبيرة من المراهقين في فوضى داخل سوبر ماركت مجاور.

كانت الساعة تشير إلى الثالثة من ظهر أمس الأربعاء، عندما شوهد قرابة المئتي مراهق وهم يتدفقون إلى فرع "وولورث" في ضاحية مورديالوك جنوب شرق ملبورن، مخلفين فوضى في أرجاء المتجر.

وكشفت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن منتجات متناثرة على الأرض فيما اجتاح الحشد المتجر.

ونقلت قناة "9 نيوز" عن شهود عيان رؤيتهم عناصر تُحطم وتُلقى من الرفوف. بعد استدعاء الشرطة، فرض إغلاق كامل على المتجر. تتبعت الشرطة المجموعة بعد مغادرتهم المتجر، لتجدهم مشاركين في مشاجرة عند رصيف مورديالوك.

وأظهرت لقطات منصات التواصل حشدا يحيط بفتيين يتعرضان للرفس والدوس. ثم نشر فريق الاستجابة للنظام العام، مع وصول عشرات السيارات الشرطية لتفريق الحشد عند الرصيف والشاطئ. استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل، وأفاد ضباط بأن أشياء ألقيت عليهم.

وأكدت الشرطة عدم الإبلاغ عن إصابات أو رؤية أسلحة. وأُلقي القبض على مراهق واحد في مكان الحادث وهو ما يزال قيد الاحتجاز، وستجرى معه مقابلة تتعلق بالحوادث.

وطمأن متحدث باسم الشرطة الجمهور بأن شواطئ ملبورن مفتوحة، قائلا: "شواطئنا آمنة جدا. نحن هنا لضمان سلامة الناس، وجعلهم يشعرون بالأمان أيضا". وأضاف المتحدث: "اليوم حار بشكل ملحوظ. يمكنك رؤية الحشود الكبيرة هنا. هؤلاء قلة ممن وجدتهم على الشاطئ".

وذكر أن شرطة فيكتوريا ستشدد في الأيام المقبلة على مكافحة السلوك المعادي للمجتمع.

وكانت درجة الحرارة في ملبورن قد بلغت ذروتها عند 31 درجة مئوية يوم الأربعاء، مع توقعات باستمرار الطقس الحار لليومين التاليين.

