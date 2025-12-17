الوطنية للانتخابات: 24 شكوى في اليوم الأول لتصويت الإعادة بالمرحلة الثانية لمجلس النواب

18 حجم الخط

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول لتصويت الناخبين بالداخل في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، إن الهيئة تلقت خلال اليوم 24 شكوى، تنوعت بين 8 شكاوى تتعلق بالازدحام والتكدس داخل بعض اللجان الانتخابية، و9 شكاوى بشأن توجيه الناخبين، و6 شكاوى بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول، إلى جانب شكوى واحدة تتعلق بادعاءات رشوة انتخابية.

وأوضح أن الهيئة تعاملت فورًا مع شكاوى التكدس من خلال الدفع بعدد إضافي من أعضاء الهيئات القضائية والجهاز الإداري، بما ساهم في تيسير دخول الناخبين وضمان انتظام عملية التصويت. وبشأن شكاوى توجيه الناخبين، أكد أن رؤساء اللجان العامة انتقلوا إلى مقار اللجان محل الشكوى، وتبين عدم صحة تلك الادعاءات.

وأضاف أنه تم السماح لكافة المندوبين المتواجدين بالدخول بعد التحقق من صفاتهم القانونية ومطابقة أسمائهم مع قاعدة بيانات الناخبين الخاصة بكل لجنة.

وفيما يتعلق بالشكوى الخاصة بالرشوة الانتخابية، أشار إلى أنه تم إخطار غرفة عمليات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.

