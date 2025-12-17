الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

بالأسماء، جامعات أعلنت فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني 2025 - 2026

الجامعات الخاصة والأهلية
أعلنت بعض الجامعات الخاصة الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل في كلياتها للفصل الدراسي الثاني، وفقا لقواعد القبول والحد الأدنى الذي أقره مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2025 /2026.

من بين تلك الجامعات جامعة الجلالة الأهلية، التي أعلنت رسميًا عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامجها المختلفة للفصل الدراسي ربيع 2026 (Spring Admissions 2026)، وذلك عبر من التقديم الإلكتروني المباشر على برامج، مجال العلاج الطبيعي، مجال العلوم الإدارية، مجال الفنون والتصميم، مجال علوم الحاسب، مجال الإنتاج الإعلامي، مجال العلوم الأساسية، مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مجال هندسة الحاسب، مجال الهندسة، مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

بينما أعلنت جامعة اللوتس الخاصة، عن فتح باب التقديم المباشر على التخصصات الآتية، كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية الهندسة، كلية الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية (برنامج اللغة العربية – برنامج اللغة الإنجليزية)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كما أعلنت جامعة المستقبل عن فتح باب التقديم المباشر في 6 كليات، هي طب الفم والأسنان، الصيدلة، الهندسة والتكنولوجيا، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد والعلوم السياسية، التجارة وإدارة الأعمال.

وأعلنت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم المباشر للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 / 2026 بخصومات وصلت إلى 25%، ومنح دراسية على أماكن محدودة في كليات، طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وإدارة الأعمال.

وأعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، إحدى الجامعات الأهلية، باب التقديم للالتحاق ببرامجها الأكاديمية للعام الجامعي الجديد، وذلك بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة المعرفة، وهي أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقبل الجامعة الطلاب في كليات، علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال.

وكذلك أعلنت جامعات سيناء، والدلتا، وسفنكس، والأهرام الكندية، ومايو، وحورس، والابتكار، والمدينة، وهليوبوليس للتنمية المستدامة، عن فتح باب القبول المباشر دون انتظار مراحل التنسيق، على أماكن محدودة بالكليات

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2025/2026

الطب البشري: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

الطب البيطري: 64%

الهندسة: 64%

علوم الحاسب: 58%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 53%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 52%

  • ثانيا: جامعات الجلالة والعلمين الدولية:

الطب البشري: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

الطب البيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 59%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 54%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 53%

  • ثالثا: باقي الجامعات الخاصة – الأقصر الأهلية – دمنهور الأهلية:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

الطب البيطري: 66%

الهندسة: 67%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 55%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 53%

  • رابعا: باقي الجامعات الأهلية:

الطب البشري: 81%

طب الأسنان: 79%

العلاج الطبيعي: 77%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 61%

التكنولوجيا الحيوية، علوم صحية، التمريض: 56%

الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق: 53%

