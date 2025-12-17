تأجيل استئناف عامل متهم بقتل زوجته في منشأة ناصر على حكم إعدامه لـ 13 يناير

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من عامل متهم بقتل زوجته الحامل في توأم بالشهر السابع، بسبب خلافات زوجية بمنطقة منشأة ناصر على حكم إعدامه إلى جلسة 13 يناير المقبل.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة حامل في الشهر السابع مقتولة وبها إصابات بالرأس وجميع أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، يعمل في محل ملابس، حيث نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب تركه العمل، أقدم خلالها على ضربها وتهشيم رأسها

تم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.