غرفة عمليات المؤتمر تتابع جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب، بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباحًا أعمالها من مقر غرفة عمليات دائرة حدائق القبة، لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بمرشح الحزب سعيد رضا الوسيمي في جولة الإعادة.

الانتخابات، وشهدت الساعات الأولى متابعة دقيقة لفتح اللجان الفرعية وتوافد الناخبين أمام لجان الاقتراع، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب

مجلس النواب، وتواصل غرفة العمليات برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، متابعتها المستمرة لسير العملية الانتخابية داخل دائرة حدائق القبة، والتواصل مع مرشح الحزب وموكليه على مدار اليوم لضمان الانضباط والشفافية داخل اللجان وخارجها.

انتخابات البرلمان، وبدأت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباحًا أعمالها من مقرها بدائرة حدائق القبة، لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بمرشح الحزب سعيد رضا الوسيمي في جولة الاعادة إلى المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، تعزيزًا للمسار الديمقراطي وتحقيقًا للإرادة الشعبية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

