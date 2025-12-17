القبض على طالب متهم بقتل صديقه بعد وصلة مزاح في أكتوبر

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب متهم بقتل صديقه بعد وصلة مزاح باكتوبر، بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها صديقه بالتقاط قطعة زجاجية من الأرض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بمصرع طالب على يد صديقه بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر والمقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاطل يهاجم زوجة شقيقه ويستولي على مصوغاتها ببولاق

وعلى جانب آخر كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط متهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه، وابنته، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وذلك فور تلقي بلاغ يفيد بتعرض سيدة وابنتها لاعتداء بسلاح أبيض داخل مسكنهما في بولاق الدكرور.

على الفور انتقلت قوات المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين قيام المتهم وهو شقيق زوج المجني عليها وأنه قام بالاعتداء عليها وعلى نجلتها البالغة من العمر 10 سنوات، بسلاح أبيض، وسرقة مصوغاتها الذهبية، ولاذ بالفرار مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم عقب هروبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

