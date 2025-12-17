الائتلاف المصري: بعد 3 ساعات من الاقتراع التنافس الانتخابي يشتد داخل عدد من الدوائر

18 حجم الخط

أشارت مؤشرات الرصد الميداني لفريق الائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية، بعد ٣ ساعات من عملية الاقتراع في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية بمجلس النواب إلى انتقال المشهد الانتخابي تدريجيًا من حالة الهدوء والترقب إلى التفاعل التنافسي الواضح داخل عدد من الدوائر.

ارتفاع تدريجي في الإقبال

ورصد ارتفاع تدريجي في معدلات الإقبال خلال الساعتين الثانية والثالثة من فتح اللجان، خاصة في الدوائر التي تشهد حدة تنافس وتقاربًا في الفرص بين المرشحين، وهو ما انعكس في تزايد طوابير الانتظار أمام بعض المقار الانتخابية، بما يشير إلى ميل شريحة من الناخبين للإدلاء بأصواتها بعد استقرار المشهد وتبلور اتجاهات المنافسة.

رصد ميداني

وأثناء الإشراف من فريق الائتلاف على جميع المحافظات التي تضمنت (55) دائرة جاءت لجان منها لجنة رقم (30)، بمدرسه بنك الإسكندرية الإعدادية بنات، بقسم حلوان، ولجنة رقم (17)، بمدرسة البندارية للتعليم الأساسي بمركز تلا، ولجنة رقم (50)، بمدرسة دوار جهينة الابتدائية، بمركز فاقوس، ولجنة رقم (37)، بمدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، بمركز سمنود، حيث تابعت الغرفة المركزية للائتلاف مع الفريق الميدانية جميع الملاحظات.

حشد منظم في القرى

كما أظهرت المعطيات الميدانية اتساع نطاق الحشد المنظم في القرى والمناطق ذات الطابع الريفي والعشائري، حيث تعتمد بعض الحملات الانتخابية على الدفع التدريجي للمجموعات التصويتية بدلًا من الحشد المبكر، في إطار حسابات انتخابية تهدف إلى الحفاظ على الزخم حتى نهاية اليوم الانتخابي، خاصة في ظل تشديد الرقابة على محيط اللجان.

وفي المقابل، برز تباين نسبي في معدلات المشاركة بين المناطق الحضرية والريفية، إذ بدت المشاركة أكثر انتظامًا في عدد من الدوائر الريفية مقارنة ببعض المناطق الحضرية، وهو ما يرتبط باختلاف أنماط التأثير الاجتماعي وطبيعة التنافس المحلي داخل كل دائرة.

غياب خروقات انتخابية جسيمة

وعلى المستوى الإجرائي، أوضح متابعو الائتلاف استمرار انتظام عمل اللجان الانتخابية دون تسجيل خروقات جسيمة من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية حتى توقيت إصدار هذا البيان، مع التزام ملحوظ من القائمين على إدارة العملية بالضوابط المنظمة للتصويت.

ويواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة وتقييم تطورات المشهد الانتخابي خلال الساعات المقبلة، على أن يصدر بيانات لاحقة تعكس ما يستجد من وقائع وملاحظات ميدانية، في إطار دوره الرقابي الهادف إلى تعزيز النزاهة والشفافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.