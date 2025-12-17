الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

موعد بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة بني سويف الجديدة

اراضى الاسكان
اراضى الاسكان
18 حجم الخط

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.
وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.
وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة،  أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 593: 633، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢١، والقطع من 634: 673 يوم الإثنين٢٠٢٥/١٢/٢٢، والقطع من 674: 713، يوم الثلاثاء 23/12/2025، والقطع من 714: 753، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والقطع من ٧٥٤: 793، يوم الخميس 25/12/2025.
وأضافوا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 794: 833، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢٨، والقطع من 834: 856، يوم الإثنين 29/12/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء 30/12/2025، والأربعاء 31/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة.

تطرح الوزارة بالعاصمة الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 3935 مترا بسعر 28470 جنيها.

وتطرح بمدينة الشروق أرض حضانة بمساحة 1731 مترا بسعر 14130 جنيها وأرضا تجاري إداري بمساحة 2893 مترا بسعر 18625 جنيها وأرضا تعليمي بمساحة 8441 مترا بسعر 10000 جنيه.

وتطرح بـ مدينة 15 مايو أرض تعليمي مدرسة بمساحة 6390 مترا بسعر 10040 جنيها وأرض طبي بمساحة 1120 مترا بسعر 7805 جنيهات، وأرض ترفيهي حق انتفاع بمساحة 525 مترا وأرض حضانة بمساحة 1810 أمتار بسعر 8555 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الإسكان المتميز المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads