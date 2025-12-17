وزير الاستثمار: الحكومة اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح بالأسواق العالمية

18 حجم الخط

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية.

خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي

وقال الخطيب، إنه تم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% خلال الفترة المقبلة، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.

التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا"، وذلك بمشاركة المهندس ومعتز يكن، خبير في الشأن الاقتصادي المصري، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

استراتيجية مصر لتحسين بيئة الاستثمار

واستعرض الوزير خلال المنتدى استراتيجية مصر لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتوسيع حجم الصادرات إلى أفريقيا وتعزيز التنافسية التجارية، مسلطًا الضوء على رؤية الحكومة وخططها المستقبلية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

واشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، وهو ما وفّر على الاقتصاد المصري ما يزيد عن مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

وأوضح أن مصر أعدّت الأرضية خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، كما اعتمدت الحكومة المصرية سياسات اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية لتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة تامة، وتوفير رؤية واضحة حول توجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي.

