معهد التخطيط القومي يحتفل بمرور 65 عاما على تأسيسه غدا

18 حجم الخط

ينظم معهد التخطيط القومي احتفالية، غدا الخميس، بمناسبة مرور ٦٥ عامًا على تأسيسه تأكيدا لدوره المحوري في دعم منظومة التخطيط والتنمية الشاملة وإبرازًا لإسهاماته العلمية والتدريبية والاستشارية على مدار عقود طويلة في دعم جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والمشارك الفاعلة في صياغة السياسات العامة من خلال منتجاته البحثية وفعالياته العلمية عبر تاريخه الممتد منذ مطلع ستينيات القرن العشرين.

معهد التخطيط القومي يحتفل بمرور 65 عاما على تأسيسه

ويشهد الحفل مشاركةً متميزة، حيث يتضمن كلمة مسجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ومداخلة عن طريق الفيديو كونفرانس للدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والشخصيات العامة وأساتذة المعهد ورموز الفكر والتخطيط داخل مصر وخارجها.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي إن احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامَا على تأسيسه كأول بيت خبرة وطني في دعم قضايا التخطيط والتنمية في المنطقة يعكس قيمة وطنية تتجاوز كونها احتفالًا مؤسسيًا، ليؤكد الدور التاريخي والمعاصر للمعهد في مساندة جهود الدولة التنموية وبناء القدرات الوطنية.

وأضاف العربي أن الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على إنشاء المعهد لا يقتصر فقط على استعراض الإنجازات السابقة وإنما يمثل نقطة انطلاق نحو المستقبل من خلال العمل الحثيث على تطوير البرامج البحثية والأكاديمية والتدريبية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية بما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ومتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدًا التزام المعهد بمواصلة رسالته العلمية والتنموية وتعزيز دوره كمركز فكر لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات على كافة الأصعدة وكشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

مستقبل التخطيط في عالم متغير

وتتضمن فعاليات الاحتفال عرضًا للفيلم الوثائقي للمعهد، وجلسة حوارية رفيعة المستوى حول "مستقبل التخطيط في عالم متغير"، وكذلك إطلاق كتاب رواد التخطيط القومي، فضلا عن كتاب توثيقي بمناسبة مرور ٦٥ عاما على إنشاء المعهد.

جدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي تأسس عام 1960 كمؤسســة عامة لها شــخصية اعتبارية لتعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذي القرار وصانعي السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية التطبيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.